Финансовые новости
- |
- 23.02.18
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть подорожала 23 февраля из-за неожиданного сокращения запасов в США
07:58 23.02.2018 |
Нефть выросла в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, получив поддержку от неожиданного сокращения запасов нефти в США.
На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожала на 0,18% до $62,88. На Intercontinental Exchange нефть марки Brent выросла в цене на 0,30% до $66,45 за баррель.
Ожидалось, что запасы нефти в США вырастут на 1,8 млн баррелей. Тем не менее, чистый импорт сократился до рекордно низкого уровня, а экспорт вырос, поэтому запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе. В важном нефтехранилище в Кушинге запасы также снизились, по данным Управления по энергетической информации.
Сокращение запасов в Кушинге связано с тем, что цены на срочные поставки нефти выше, чем форвардные цены, что снижает привлекательность хранения запасов, поскольку выгоднее продавать их сейчас.
Объем экспорта нефти из США превысил 2 млн баррелей в день, приблизившись к рекордному показателю в 2,1 млн, зафиксированному в октябре. Объем добычи стабильно растет, и такими темпами США обгонят Россию по объему добычи нефти к концу 2018 г., став мировым лидером по этому показателю.
Крупнейший в США частный нефтяной терминал, LouisianaOffshoreOilPort, недавно закончил первую разгрузку крупнотоннажного танкера, который может перевозить около 2 млн баррелей нефти.
В то же время спрос на нефть растет в Азии и особенно в Китае.
Падение курса доллара с самого высокого за восемь дней уровня также обеспечило поддержку ценам на нефть, поскольку нефть, стоимость которой измеряется в долларах, теперь дешевле для других стран, которые хотят ее импортировать.
Получив поддержку от существенного роста спроса в Азии, нефть постепенно приближается к февральскому пику. Brent начала февраль на уровне $69,65, а WTI - на уровне $65,80.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
|Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розенко прогнозирует решение Кабмина по новой цене на газ для населения до сентября
|Розенко рассчитывает на повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен по итогам 1-2-го кварталов 2018
|Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов 23 февраля
|Нефть подорожала 23 февраля из-за неожиданного сокращения запасов в США
|Каждый третий украинец работает в тени – Госслужба труда
|Гройсман объяснил, почему ЕС закрыл проекты по обустройству границы Украины
Это интересно
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала