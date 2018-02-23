Нефть подорожала 23 февраля из-за неожиданного сокращения запасов в США

Нефть выросла в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, получив поддержку от неожиданного сокращения запасов нефти в США.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожала на 0,18% до $62,88. На Intercontinental Exchange нефть марки Brent выросла в цене на 0,30% до $66,45 за баррель.

Ожидалось, что запасы нефти в США вырастут на 1,8 млн баррелей. Тем не менее, чистый импорт сократился до рекордно низкого уровня, а экспорт вырос, поэтому запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе. В важном нефтехранилище в Кушинге запасы также снизились, по данным Управления по энергетической информации.

Сокращение запасов в Кушинге связано с тем, что цены на срочные поставки нефти выше, чем форвардные цены, что снижает привлекательность хранения запасов, поскольку выгоднее продавать их сейчас.

Объем экспорта нефти из США превысил 2 млн баррелей в день, приблизившись к рекордному показателю в 2,1 млн, зафиксированному в октябре. Объем добычи стабильно растет, и такими темпами США обгонят Россию по объему добычи нефти к концу 2018 г., став мировым лидером по этому показателю.

Крупнейший в США частный нефтяной терминал, LouisianaOffshoreOilPort, недавно закончил первую разгрузку крупнотоннажного танкера, который может перевозить около 2 млн баррелей нефти.

В то же время спрос на нефть растет в Азии и особенно в Китае.

Падение курса доллара с самого высокого за восемь дней уровня также обеспечило поддержку ценам на нефть, поскольку нефть, стоимость которой измеряется в долларах, теперь дешевле для других стран, которые хотят ее импортировать.

Получив поддержку от существенного роста спроса в Азии, нефть постепенно приближается к февральскому пику. Brent начала февраль на уровне $69,65, а WTI - на уровне $65,80.