СУГ в опте 23 февраля подешевел на 800 грн

С 21 по 22 февраля средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) снизились на 790 грн/т - до 19 290 грн/т. Последний раз на таком уровне оптовые цены СУГ находились начале августа 2017 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По словам участников рынка, сегодняшнее снижение оптовых цен есть отражение результатов вчерашних аукционов отечественных производителей. Напомним, накануне на торгах «Укргаздобычи» средневзвешенная цена снизилась на 3,3% (-600 грн/т) до 17 513 грн/т (без учета налива). На торгах «Укрнафты» рынок получил газ автоналивом по 17 500 грн/т. Цена внутренних производителей снизилась под давлением дешевеющего импортного ресурса.

По данным «А-95», в четверг на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», СП «Газ», KLO и GT Group.

На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 19 800 грн/т, в Запорожской - по 19 267 грн/т, в Ивано-Франковской - по 19 000 грн/т, в Киевской - по 18 770 грн/т, в Кировоградской - по 19 000 грн/т, в Николаевской - по 19 200 грн/т, в Одесской - по 19 600 грн/т, в Полтавской - по 18 850 грн/т, в Тернопольской - по 19 550 грн/т, в Харьковской - по 19 070 грн/т, в Хмельницкой - по 19 400 грн/т, в Черкасской - 19 700 грн/т и в Херсонской области - по 19 600 грн/т.