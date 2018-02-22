Розничные цены на автогаз 22 февраля продолжают снижаться

С 21 на 22 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 4-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Укргаздобыча» стоимость автогаза снизилась на 30 коп./л - до 12,89 грн/л. В сети «Параллель» СУГ подешевел до 13,46 грн/л (-17 коп./л), в сети «Фактор» - до 12,50 грн/л (-10 коп./л).

На 1-6 коп./л снизились цены на заправках AMIC, SOCAR, «Авиас», Marshal, ZOG и «Овис».

Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,28 грн/л (-1 коп./л).

Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 22 февраля 2018 г., грн/л: