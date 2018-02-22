Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничные цены на автогаз 22 февраля продолжают снижаться
13:31 22.02.2018 |
С 21 на 22 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 4-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Укргаздобыча» стоимость автогаза снизилась на 30 коп./л - до 12,89 грн/л. В сети «Параллель» СУГ подешевел до 13,46 грн/л (-17 коп./л), в сети «Фактор» - до 12,50 грн/л (-10 коп./л).
На 1-6 коп./л снизились цены на заправках AMIC, SOCAR, «Авиас», Marshal, ZOG и «Овис».
Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,28 грн/л (-1 коп./л).
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 22 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,21
|
-0,04
|
Shell
|
13,51
|
0,00
|
SOCAR
|
13,95
|
-0,04
|
SUN OIL
|
12,82
|
0,00
|
UPG
|
13,10
|
0,00
|
WOG
|
13,85
|
0,00
|
Автотранс
|
12,73
|
0,00
|
Параллель
|
13,46
|
-0,17
|
Авиас
|
12,89
|
-0,01
|
БРСМ-Нафта
|
13,00
|
0,00
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
13,05
|
-0,05
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Chipo
|
13,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,84
|
0,00
|
Фактор
|
12,50
|
-0,10
|
Укргаздобыча
|
12,89
|
-0,30
|
Укрнафта
|
12,89
|
0,00
|
ZOG
|
13,45
|
-0,05
|
Род-Ник
|
13,30
|
0,00
|
Овис
|
13,02
|
-0,06
|
Средняя цена в Украине:
|
13,28
|
-0,01
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
|Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Каждый третий украинец работает в тени – Госслужба труда
|Гройсман объяснил, почему ЕС закрыл проекты по обустройству границы Украины
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|СУГ в опте 23 февраля подешевел на 800 грн
|Стало известно, где 4G появится в первую очередь
|Цены на нефть снижаются 22 февраля в ожидании данных о запасах в США, Brent у $65,25 за баррель
Это интересно
|Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны
|Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала