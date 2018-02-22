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Информация об агентстве
Сети АЗС 22 февраля массово снижают цены на топливо
12:03 22.02.2018 |
С 21 по 22 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92, А-95, ДТ на 50 коп./л, - до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,49 грн/л, соответственно; А-95+ подешевел на 40 коп./л, - до 31,89 грн/л. В сети ZOG топливо также подешевело на 50 коп./л, а на заправках Glusco - на 40 коп./л.
Такие сети как AMIC, SOCAR , «Параллель», Marshal, «Укргаздобыча», «Фактор», «Кворум» и «Рур груп» опустили цены на 10-50 коп./л.
Средние цены по стране 22 февраля снизились на 4-5 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,69
|
-0,30
|
30,69
|
-0,30
|
31,69
|
-0,30
|
28,19
|
-0,30
|
Shell
|
30,73
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
-0,10
|
31,99
|
-0,10
|
32,99
|
-0,10
|
29,49
|
-0,10
|
SUN OIL
|
27,40
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
UPG
|
28,20
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
28,13
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,93
|
0,00
|
Параллель
|
30,19
|
-0,13
|
31,19
|
-0,13
|
31,79
|
-0,13
|
28,69
|
-0,13
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,97
|
0,00
|
KLO
|
28,99
|
-0,50
|
29,99
|
-0,50
|
31,89
|
-0,40
|
27,49
|
-0,50
|
Marshal
|
27,45
|
-0,45
|
27,95
|
-0,45
|
x
|
x
|
25,95
|
-0,25
|
Glusco
|
28,95
|
-0,40
|
29,95
|
-0,40
|
30,95
|
-0,40
|
27,45
|
-0,40
|
Надежда
|
28,39
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,38
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Chipo
|
28,19
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Фактор
|
27,45
|
-0,45
|
27,95
|
-0,45
|
x
|
x
|
24,80
|
-0,20
|
Укргаздобыча
|
27,50
|
-0,20
|
28,00
|
-0,40
|
x
|
x
|
25,20
|
-0,60
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,90
|
-0,50
|
28,40
|
-0,50
|
28,90
|
-0,50
|
26,40
|
-0,50
|
Кворум
|
28,15
|
-0,20
|
28,75
|
-0,50
|
x
|
x
|
26,85
|
-0,50
|
Рур груп
|
28,89
|
-0,50
|
29,59
|
-0,50
|
x
|
x
|
27,59
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,62
|
-0,05
|
29,34
|
-0,05
|
30,70
|
-0,05
|
27,15
|
-0,04
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