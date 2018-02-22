Сети АЗС 22 февраля массово снижают цены на топливо

С 21 по 22 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92, А-95, ДТ на 50 коп./л, - до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,49 грн/л, соответственно; А-95+ подешевел на 40 коп./л, - до 31,89 грн/л. В сети ZOG топливо также подешевело на 50 коп./л, а на заправках Glusco - на 40 коп./л.

Такие сети как AMIC, SOCAR , «Параллель», Marshal, «Укргаздобыча», «Фактор», «Кворум» и «Рур груп» опустили цены на 10-50 коп./л.

Средние цены по стране 22 февраля снизились на 4-5 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 февраля 2018 г., грн/л: