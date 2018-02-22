Цены на нефть снижаются 22 февраля в ожидании данных о запасах в США, Brent у $65,25 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг на ожиданиях данных министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране по итогам прошлой недели.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:21 EET опустилась на $0,17 (0,26%) - до 65,25 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,52%) - до 61,36 доллара за баррель.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в четверг в 18:00 EET, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,9 млн баррелей, тогда как респонденты аналогичного опроса Bloomberg ожидают роста запасов на 2,9 млн баррелей.

Если прогнозы аналитиков подтвердятся, увеличение запасов будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Между тем данные Американского института нефти (API), получающего информацию о запасах топлива от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, указали на сокращение запасов топлива на прошлой неделе на 907 тыс. баррелей.

Определенную поддержку нефтяному рынку оказывает оптимизм по поводу сокращения мировых запасов топлива. В частности, один из директоров нефтетрейдера Vitol Крис Бэйк назвал прошлогоднее снижение запасов "беспрецедентным", и отметил, что ожидает "довольно высокого" спроса на нефть в 2018 году.