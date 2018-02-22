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Автогаз в розничных сетях продолжает дешеветь 21 февраля
13:36 21.02.2018 |
С 20 на 21 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 6-23 коп./л. Об этомenkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка
В частности, в сети «БРСМ Нафта» стоимость автогаза снизилась на 23 коп./л - до 13,00 грн/л. В сети «Автотранс» СУГ подешевел до 12,73 грн/л (-20 коп./л), в сети Luxwen - до 12,99 грн/л (-20 коп./л).
На 6-20 коп./л снизились цены на станциях Marshal , «Татнефть-АЗС-Украина», «Овис», «Автотехсервис» и Mango.
Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,30 грн/л (-2 коп./л).
Руководитель GT Group Владислав Колодяжный ранее отмечал, что февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».
Стоимость автогаза на АГЗС на 21 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,24
|
0,00
|
Shell
|
13,51
|
0,00
|
SOCAR
|
13,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,82
|
0,00
|
UPG
|
13,10
|
0,00
|
WOG
|
13,85
|
0,00
|
Автотранс
|
12,73
|
-0,20
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,00
|
-0,23
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
13,10
|
-0,05
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
Luxwen
|
12,99
|
-0,20
|
Chipo
|
13,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,84
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,30
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,11
|
-0,03
|
Укрнафта
|
12,89
|
0,00
|
Овис
|
13,08
|
-0,06
|
Mango
|
12,45
|
-0,06
|
Автотехсервис
|
13,20
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
13,30
|
-0,02
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