Автогаз в розничных сетях продолжает дешеветь 21 февраля

С 20 на 21 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 6-23 коп./л. Об этомenkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка

В частности, в сети «БРСМ Нафта» стоимость автогаза снизилась на 23 коп./л - до 13,00 грн/л. В сети «Автотранс» СУГ подешевел до 12,73 грн/л (-20 коп./л), в сети Luxwen - до 12,99 грн/л (-20 коп./л).

На 6-20 коп./л снизились цены на станциях Marshal , «Татнефть-АЗС-Украина», «Овис», «Автотехсервис» и Mango.

Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,30 грн/л (-2 коп./л).

Руководитель GT Group Владислав Колодяжный ранее отмечал, что февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.

«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».

Стоимость автогаза на АГЗС на 21 февраля 2018 г., грн/л: