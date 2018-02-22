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Информация об агентстве
ОККО и WOG снизили цены на топливо 21 февраля
13:31 21.02.2018 |
В период с 20 по 21 февраля сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,99 грн/л, А-95 - 31,99 грн/л, А-95+ - 32,99 грн/л, ДТ - 29,49 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,95 грн/л, А-95 - 31,95 грн/л, А-95+ - 32,95 грн/л, ДТ - 29,45 грн/л.
На 50 коп./л топливо также подешевело на станциях SUN OIL, «Авиас», «Укрнафты» и Mango. Сеть SOCAR снизила цены на все виды топлива на 40 коп./л: А-92 - до 31,09 грн/л, А-95 - до 32,09 грн/л, А-95+ - до 33,09 грн/л, ДТ - до 29,59 грн/л.
Такие сети как «Автотранс», «БРСМ-Нафта», Chipo и «Укр-Петроль» опустили цены на 10-60 коп./л.
Средние цены по стране 21 февраля снизились на 33-37 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
30,73
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
SOCAR
|
31,09
|
-0,40
|
32,09
|
-0,40
|
33,09
|
-0,40
|
29,59
|
-0,40
|
SUN OIL
|
27,40
|
-0,50
|
27,90
|
-0,50
|
28,90
|
-0,50
|
25,90
|
-0,50
|
UPG
|
28,20
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
26,10
|
-0,40
|
WOG
|
30,95
|
-0,50
|
31,95
|
-0,50
|
32,95
|
-0,50
|
29,45
|
-0,50
|
Автотранс
|
28,13
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,93
|
-0,40
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
-0,50
|
27,95
|
-0,50
|
28,45
|
-0,50
|
26,00
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,97
|
-0,41
|
KLO
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
27,99
|
0,10
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
x
|
x
|
26,20
|
0,00
|
Glusco
|
29,35
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,25
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
28,10
|
0,00
|
25,80
|
-0,60
|
Chipo
|
28,19
|
-0,30
|
28,69
|
-0,30
|
31,49
|
-0,30
|
26,39
|
-0,30
|
ОККО
|
30,99
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
32,99
|
-0,50
|
29,49
|
-0,50
|
Маркет
|
28,28
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
x
|
x
|
26,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,11
|
0,00
|
28,59
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
26,64
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,50
|
-0,50
|
28,00
|
-0,50
|
28,50
|
-0,50
|
26,00
|
-0,50
|
ZOG
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Mango
|
26,99
|
-0,50
|
29,49
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
26,69
|
-0,50
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,67
|
-0,35
|
29,39
|
-0,35
|
30,75
|
-0,33
|
27,19
|
-0,37
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