ОККО и WOG снизили цены на топливо 21 февраля

В период с 20 по 21 февраля сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,99 грн/л, А-95 - 31,99 грн/л, А-95+ - 32,99 грн/л, ДТ - 29,49 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,95 грн/л, А-95 - 31,95 грн/л, А-95+ - 32,95 грн/л, ДТ - 29,45 грн/л.

На 50 коп./л топливо также подешевело на станциях SUN OIL, «Авиас», «Укрнафты» и Mango. Сеть SOCAR снизила цены на все виды топлива на 40 коп./л: А-92 - до 31,09 грн/л, А-95 - до 32,09 грн/л, А-95+ - до 33,09 грн/л, ДТ - до 29,59 грн/л.

Такие сети как «Автотранс», «БРСМ-Нафта», Chipo и «Укр-Петроль» опустили цены на 10-60 коп./л.

Средние цены по стране 21 февраля снизились на 33-37 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 февраля 2018 г., грн/л: