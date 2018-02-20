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Цены на АЗС в Киеве 20 февраля практически не изменились
14:42 20.02.2018 |
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 20 февраля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,49
|
30,49
|
32,29
|
27,89
|
13,79
|
WOG
|
31,45
|
32,45
|
33,45
|
29,95
|
13,99
|
AMIC
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
28,49
|
12,99
|
БРСМ-Нафта
|
27,49
|
27,99
|
28,99
|
26,79
|
13,39
|
Укрнафта
|
28,00
|
28,50
|
29,00
|
26,50
|
12,45
|
Shell
|
31,29
|
32,29
|
34,49
|
29,79
|
13,89
|
ОККО
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
29,99
|
13,99
|
SUN OIL
|
27,90
|
28,40
|
29,40
|
26,40
|
12,90
|
Авиас
|
27,95
|
28,45
|
28,95
|
26,50
|
Glusco
|
29,35
|
30,35
|
31,35
|
27,85
|
13,39
|
Народна
|
28,05 (-0,25)
|
28,55 (-0,25)
|
29,05 (-0,25)
|
26,60 (-0,15)
|
13,05
|
UPG
|
28,20
|
29,20
|
32,00
|
26,50
|
13,10
|
Mango
|
27,49
|
29,99
|
30,99
|
27,49
|
12,55
|
SOCAR
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
29,99
|
13,99
|
Маркет
|
28,28
|
28,82
|
‒
|
26,62
|
12,24
|
Luxwen
|
29,49
|
30,49
|
‒
|
28,49
|
13,19
|
29,66 (+0,02)
|
30,54 (+0,02)
|
31,35 (-0,02)
|
28,27 (+0,02)
|
13,26
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