Снижение цен на автогаз в розничных сетях составило до 40 коп

С 19 на 20 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Азовнефтепродукт» стоимость автогаза снизилась на 40 коп./л - до 13,40 грн/. В сети «Фактор» СУГ подешевел до 12,60 грн/л (-20 коп./л), в сети «Татнефть» - до 13,15 грн/л (-15 коп./л).

На 1-15 коп./л снизились цены на станциях «Авиас», «Род-Ник», «Народна» и Jazz Oil.

Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,31 грн/л (-1 коп./л).

Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 020 т из выставленных 3 780 т ресурса по средневзвешенной цене 18 100 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 10% или на 2 060 грн/т.

Руководитель GT Group Владислав Колодяжный ранее отмечал, что февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением. «При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».

Стоимость автогаза на АГЗС на 20 февраля 2018 г., грн/л: