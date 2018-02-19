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СУГ Geo Alliance подешевел на 1080 грн/т, оптовые цены продолжают снижаться
15:00 19.02.2018 |
Сжиженный газ производства компании «Природные ресурсы» (Geo Alliance) за неделю подешевел на 6% (1080 грн/т) до 17 640 грн/т. Об этом enkorr сообщили участники торгов.
Последний раз цена СПБТ «Природных ресурсов» опускалась ниже 18 000 грн/т в конце сентября 2017 г.
«Импортный паритет продолжает давить на внутренние цены, в опте газ также дешевеет. Цена на аукционах украинских производителей оставалась выше импортного паритета, поэтому снижение закономерно», - сообщил enkorr представитель одного из крупнейших трейдеров.
В первой половине февраля средняя котировка СУГ на белорусской границе составляет примерно $395/т против $450/т по январю. С начала февраля оптовые цены СУГ снизилась почти на 10% (-2 130 грн/т) до 20 120 грн/т. Гривна с начала февраля укрепилась по отношению к доллару на 3%.
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом 14 февраля ПАО «Укргаздобыча» продало 3 020 т из выставленных 3 780 т ресурса по средневзвешенной цене 18 100 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 10% или на 2 060 грн/т.
Руководитель GT Group Владислав Колодяжный ранее отмечал, что февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».
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