Топливо на украинских АЗС продолжает дешеветь 19 февраля

С 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20-50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-92 на 20 коп./л, - до 29,49 грн/л и 30,49 грн/л, соответственно, а ДТ подешевело на 40 коп./л, - до 27,89 грн/л. В сети Marshal топливо подешевело на 30-50 коп./л, а на станциях «Народна» - на 23-28 коп./л.

Такие сети как «Автотранс», Marshal, «Укр-Петроль», «Автотехсервис» и SKY опустили цены на 20-50 коп./л.

Средние цены по стране 19 февраля снизились на 1 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/16 февраля 2018 г., грн/л: