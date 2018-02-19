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Топливо на украинских АЗС продолжает дешеветь 19 февраля
13:23 19.02.2018 |
С 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20-50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-92 на 20 коп./л, - до 29,49 грн/л и 30,49 грн/л, соответственно, а ДТ подешевело на 40 коп./л, - до 27,89 грн/л. В сети Marshal топливо подешевело на 30-50 коп./л, а на станциях «Народна» - на 23-28 коп./л.
Такие сети как «Автотранс», Marshal, «Укр-Петроль», «Автотехсервис» и SKY опустили цены на 20-50 коп./л.
Средние цены по стране 19 февраля снизились на 1 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/16 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
30,73
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
UPG
|
28,20
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,13
|
-0,20
|
28,64
|
-0,20
|
30,99
|
0,00
|
27,33
|
0,00
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
26,38
|
0,00
|
KLO
|
29,49
|
-0,20
|
30,49
|
-0,20
|
32,29
|
0,00
|
27,89
|
-0,40
|
Marshal
|
27,90
|
-0,30
|
28,40
|
-0,30
|
x
|
x
|
26,20
|
-0,50
|
Glusco
|
29,35
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
Надежда
|
28,39
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,38
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Народна
|
28,30
|
-0,23
|
28,80
|
-0,23
|
29,30
|
-0,25
|
26,75
|
-0,28
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,25
|
-0,20
|
27,75
|
-0,20
|
28,10
|
-0,20
|
26,40
|
0,00
|
SKY
|
27,90
|
0,00
|
28,60
|
-0,50
|
30,10
|
-0,30
|
26,40
|
-0,30
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
ZOG
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Mango
|
27,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,24
|
0,00
|
Автотехсервис
|
28,50
|
-0,50
|
29,50
|
-0,50
|
x
|
x
|
27,00
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
29,17
|
-0,01
|
29,90
|
-0,01
|
31,06
|
-0,01
|
27,72
|
-0,01
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