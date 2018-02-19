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Нефть дорожает 19 февраля благодаря ослаблению доллара, Brent выросла до $65,2 за баррель
14:25 19.02.2018 |
Стоимость нефти эталонных марок поднимается в ходе торгов в понедельник после скачка по итогам предыдущей недели, участники рынка следят за валютным рынком.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:38 EET поднялась на $0,33 (0,51%) - до $65,17 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,53 (0,81%) - до $62,19 за баррель.
За минувшую неделю Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4,2%.
Подъем цен на нефть в понедельник эксперты связывают с ослаблением доллара США к евро, что повышает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров. В паре с евро американская валюта дешевеет на 0,1%.
Вместе с тем пятничные данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд, не смогли ухудшить настрой трейдеров. По данным компании, число таких установок за неделю выросло на 7 единиц - до 798."Скорее всего, нефтяные котировки продолжат восстановление, поскольку фундаментальные показатели будут улучшаться в ближайшие месяцы, - говорит аналитик HSH Nordbank Ян Эдельман. - Мы рассматриваем это как отличную возможность для инвесторов".
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