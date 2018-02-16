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Автогаз в розничных сетях подешевел 16 февраля на 1-40 коп
12:47 16.02.2018 |
С 15 на 16 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях «Нефтек» и «Рур Груп» стоимость автогаза снизилась на 40 коп./л - до 13,29 грн/л и 13,19 грн/л, соответственно. В сети UPG СУГ подешевел до 13,10 грн/л (-20 коп./л), в сети Автотранс - до 13,03 грн/л (-20 коп./л).
На 1-30 коп./л снизились цены на станциях AMIC, «БРСМ-Нафта», SUN OIL, Luxwen и «Надежда».
Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,33 грн/л (-2 коп./л).
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 020 т из выставленных 3 780 т ресурса по средневзвешенной цене 18 100 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 10% или на 2 060 грн/т.
Руководитель GT Group Владислав Колодяжный ранее отмечал, что февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».
Стоимость автогаза на АГЗС на 16 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,24
|
-0,03
|
Shell
|
13,51
|
0,00
|
SOCAR
|
13,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,82
|
-0,07
|
UPG
|
13,10
|
-0,20
|
WOG
|
13,85
|
0,00
|
Автотранс
|
13,03
|
-0,20
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,25
|
-0,01
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
13,30
|
0,00
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
-0,30
|
Luxwen
|
13,19
|
-0,20
|
ОККО
|
13,84
|
0,00
|
Нефтек
|
13,29
|
-0,40
|
Рур груп
|
13,19
|
-0,40
|
Укрнафта
|
12,90
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Mango
|
12,50
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,19
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,33
|
-0,02
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