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Сети АЗС 16 февраля массово снижают цены на топливо
12:33 16.02.2018 |
С 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 0,2-1,00 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть SUN OIL снизила цены на бензины марок А-92 на 0,5 грн./л, все остальныке марки бензинов и ДТ - на 1 грн/л. В сети UPG топливо подешевело на 30-40 коп./л, а на станциях «БРСМ-Нафты» - на 3-21 коп./л.
В сети «Авиас» бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,45 грн/л, А-95+ - до 28,95 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 снизились до 29,00 грн/л, на А-95 - до 28,50 грн/л, на А-95+ - до 29,00 грн/л, на дизтопливо - до 26,50 грн/л.
Такие сети как «Автотранс», «Надежда», Luxwen, «Кворум», «БРСМ-Нафта», ZOG, «Укргаздобыча», Mango ,«Катрал» и «Нефтек» опустили цены на 20-50 коп./л.
Средние цены по стране 16 февраля снизились на 21-25 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/16 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
16 фев
|
+/-
|
16 фев
|
+/-
|
16 фев
|
+/-
|
16 фев
|
+/-
|
AMIC
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
30,73
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
27,90
|
-0,50
|
28,40
|
-1,00
|
29,40
|
-1,00
|
26,40
|
-1,00
|
UPG
|
28,20
|
-0,30
|
29,20
|
-0,30
|
32,00
|
-0,30
|
26,50
|
-0,40
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,33
|
-0,15
|
28,84
|
-0,15
|
30,99
|
0,00
|
27,33
|
-0,15
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
-0,50
|
28,45
|
-0,50
|
28,95
|
-0,50
|
26,50
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
-0,20
|
27,82
|
-0,21
|
28,99
|
-0,04
|
26,38
|
-0,03
|
KLO
|
29,69
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Marshal
|
28,20
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
x
|
x
|
26,70
|
0,00
|
Glusco
|
29,35
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
31,35
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
Надежда
|
28,39
|
-0,20
|
28,88
|
-0,20
|
29,38
|
-0,20
|
27,49
|
0,00
|
Luxwen
|
29,49
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
x
|
x
|
28,49
|
-0,50
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Катрал
|
28,29
|
-0,20
|
29,27
|
-0,20
|
29,29
|
-0,20
|
26,77
|
-0,20
|
Кворум
|
28,35
|
-0,50
|
29,25
|
-0,50
|
x
|
x
|
27,35
|
-0,50
|
Укрнафта
|
28,00
|
-0,50
|
28,50
|
-0,50
|
29,00
|
-0,50
|
26,50
|
-0,50
|
ZOG
|
28,40
|
-0,50
|
28,90
|
-0,50
|
29,40
|
-0,50
|
26,90
|
-0,50
|
Mango
|
27,49
|
-0,50
|
29,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
27,24
|
-0,50
|
Укргаздобыча
|
27,70
|
-0,40
|
28,40
|
-0,40
|
x
|
x
|
25,80
|
-0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
29,18
|
-0,24
|
29,92
|
-0,25
|
31,07
|
-0,21
|
27,73
|
-0,25
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