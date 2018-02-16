Сети АЗС 16 февраля массово снижают цены на топливо

С 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 0,2-1,00 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть SUN OIL снизила цены на бензины марок А-92 на 0,5 грн./л, все остальныке марки бензинов и ДТ - на 1 грн/л. В сети UPG топливо подешевело на 30-40 коп./л, а на станциях «БРСМ-Нафты» - на 3-21 коп./л.

В сети «Авиас» бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,45 грн/л, А-95+ - до 28,95 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 снизились до 29,00 грн/л, на А-95 - до 28,50 грн/л, на А-95+ - до 29,00 грн/л, на дизтопливо - до 26,50 грн/л.

Такие сети как «Автотранс», «Надежда», Luxwen, «Кворум», «БРСМ-Нафта», ZOG, «Укргаздобыча», Mango ,«Катрал» и «Нефтек» опустили цены на 20-50 коп./л.

Средние цены по стране 16 февраля снизились на 21-25 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/16 февраля 2018 г., грн/л: