В сети Приват бензины и ДТ подешевели на 50 коп

15 февраля 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» снизились на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,50 грн/л, А-95+ - до 29,90 грн/л, а дизтопливо - до 26,50 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 снизились до 27,95 грн/л, на А-95 - до 28,45 грн/л, на А-95+ - до 28,595 грн/л, на дизтопливо - до 26,50 грн/л.

Как сообщал enkorr, с 14 по 15 февраля сеть Glusco снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 - до 29,35 грн/л, А-95 - до 30,35 грн/л, А-95+ - до 31,35 грн/л, ДТ - до 27,85 грн/л. В сети «БРСМ Нафта» дизтопливо подешевело на 10 коп./л, а на станциях «Фактор» - на 30 коп./л.

Напомним, цены на топливо в розничных сетях начали снижаться 12 февраля. Этому способствовали спад цен на нефть и укрепление курса гривны.