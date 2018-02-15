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СУГ в опте близится к 20 000 грн/т
14:52 15.02.2018 |
С 14 по 15 февраля средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) снизились на 360 грн/т - до 20 160 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
По данным «А-95», в четверг на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», СП «Газ», KLO и GT Group.
На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 20 500 грн/т, в Запорожской - по 20 100 грн/т, в Ивано-Франковской - по 20 200 грн/т, в Киевской - по 19 650 грн/т, в Кировоградской - по 20 000 грн/т, в Николаевской - по 20 000 грн/т, в Одесской - по 20 300 грн/т, в Полтавской - по 19 850 грн/т, в Тернопольской - по 20 250 грн/т, в Харьковской - по 20 300 грн/т, в Хмельницкой - по 20 100 грн/т, в Черкасской - 20 000 грн/т и в Херсонской области - по 20 400 грн/т.
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 020 т из выставленных 3 780 т ресурса по средневзвешенной цене 18 100 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 10% или на 2 060 грн/т.
Руководитель GT Group Владислав Колодяжный ранее отмечал, что февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».
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