Сети АЗС продолжают снижать цены на топливо 15 февраля

С 14 по 15 февраля некоторые сети АЗС снизили цены на дизельное топливо и бензины. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть Glusco снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 - до 29,35 грн/л, А-95 - до 30,35 грн/л, А-95+ - до 31,35 грн/л, ДТ - до 27,85 грн/л. В сети «БРСМ Нафта» дизтопливо подешевело на 10 коп./л, а на станциях «Фактор» - на 30 коп./л.

Бензины марок А-92 и А-95 на станциях «Автотранс» подешевели на 10 коп./л: до 28,48 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали снижаться 12 февраля. Этому способствовали спад цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 февраля 2018 г., грн/л: