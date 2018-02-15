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Информация об агентстве
Сети АЗС продолжают снижать цены на топливо 15 февраля
14:22 15.02.2018 |
С 14 по 15 февраля некоторые сети АЗС снизили цены на дизельное топливо и бензины. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть Glusco снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 - до 29,35 грн/л, А-95 - до 30,35 грн/л, А-95+ - до 31,35 грн/л, ДТ - до 27,85 грн/л. В сети «БРСМ Нафта» дизтопливо подешевело на 10 коп./л, а на станциях «Фактор» - на 30 коп./л.
Бензины марок А-92 и А-95 на станциях «Автотранс» подешевели на 10 коп./л: до 28,48 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали снижаться 12 февраля. Этому способствовали спад цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
30,73
|
0,00
|
31,73
|
0,00
|
34,06
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
-0,10
|
28,99
|
-0,10
|
30,99
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,52
|
-0,01
|
28,03
|
0,00
|
29,03
|
0,00
|
26,40
|
-0,10
|
KLO
|
29,69
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Marshal
|
28,20
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
x
|
x
|
26,70
|
0,00
|
Glusco
|
29,35
|
-0,20
|
30,35
|
-0,20
|
31,35
|
-0,20
|
27,85
|
-0,20
|
Надежда
|
28,59
|
0,00
|
29,08
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Фактор
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
x
|
x
|
25,20
|
-0,30
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Маркет
|
28,28
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
x
|
x
|
26,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,50
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,90
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
Mango
|
27,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,74
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
x
|
x
|
26,49
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,42
|
0,00
|
30,17
|
0,00
|
31,29
|
-0,01
|
27,99
|
0,00
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