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Цена дизтоплива в опте 14 февраля опустилась ниже 26 000 грн
16:07 14.02.2018 |
Со вторника на среду железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 240 грн/т - до 26 040 грн/т; на некоторых площадках цена опускалась ниже 26 000 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
14 февраля с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 26 000-26 200 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась ниже уровня 26 000 грн/т. В последний раз ДТ по такой цене торговалось в середине декабря 2017 г.
«Бизнес Солюшенс», «Концерн Галнафтогаз», «БНХ-Украина», «Параллель» и «Маддокс Украина» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 25 850-26 400 грн/т. «Параллель» выставляла на этом базисе также литовское ДТ по 26 600 грн/т. При этом в течение дня цена на белорусский ресурс в Коростене опускалась до уровня 25 700 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 28 150 грн/т. Арктическое ДТ выставлялось по 29 150 грн/т.
«НК Вест Ойл» торговал шебелинским продуктом по 26 700 грн/т. «Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 26 100 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал зимний литовский ресурс в Киеве по 26 850 грн/т; арктический - по 28 600 грн/т. ЗНГК торговал белорусским ДТ в Василькове по 26 100 грн/т, «Концерн Галнафтогаз» - в Основе по 26 400 грн/т.
Со вторника на среду цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 200 грн/т - до 32 430 грн/т.
14 февраля кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Концерн Галнафтогаз». ЗНГК выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НК Вест Ойл» торговал шебелинским ресурсом. «Концерн Галнафтогаз» выставлял «двойку» в Сарнах.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 13 по 14 февраля снизилась на 230 грн/т - до 33 500 грн/т.
В среду «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Коростене и Основе, польским - с базиса «Мостиска-2». «Гранд Петрол» предлагал литовский ресурс в Киеве.
В «А-95» сообщают, что продолжающееся усиление национальной валюты по-прежнему является основной причиной удешевления оптовых партий топлива. С 13 по 14 февраля курс гривны на межбанковском рынке укрепился еще на 4 коп. по отношению к доллару.
На оптовые цены также продолжила влиять конъюнктура европейского рынка нефтепродуктов. За истекшие сутки котировки бензина в ЕС опустились еще на $15/т, дизельного топлива - на $10/т.
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|Цена дизтоплива в опте 14 февраля опустилась ниже 26 000 грн
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