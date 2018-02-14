Бензины и ДТ в рознице 14 февраля продолжают дешеветь

С 13 по 14 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 0,06-1,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть «Овис» снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1,02 грн./л - до 28,80 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно. В сети Route 20 топливо подешевело на 55 коп./л, а на станциях Shell бензины подешевели на 32 коп./л.

Такие сети как Glusco, Luxwen, «БРСМ-Нафта», «Катрал» и «Нефтек» опустили цены на 6-50 коп./л.

Средние цены по стране 14 февраля снизились на 1-2 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 февраля 2018 г., грн/л: