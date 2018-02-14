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Информация об агентстве
Бензины и ДТ в рознице 14 февраля продолжают дешеветь
11:48 14.02.2018 |
С 13 по 14 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 0,06-1,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть «Овис» снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1,02 грн./л - до 28,80 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно. В сети Route 20 топливо подешевело на 55 коп./л, а на станциях Shell бензины подешевели на 32 коп./л.
Такие сети как Glusco, Luxwen, «БРСМ-Нафта», «Катрал» и «Нефтек» опустили цены на 6-50 коп./л.
Средние цены по стране 14 февраля снизились на 1-2 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
30,73
|
-0,32
|
31,73
|
-0,32
|
34,06
|
-0,32
|
29,22
|
-0,22
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
Параллель
|
30,32
|
0,00
|
31,32
|
0,00
|
31,92
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,53
|
0,00
|
28,03
|
0,00
|
29,03
|
0,00
|
26,50
|
-0,06
|
KLO
|
29,69
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
28,10
|
-0,10
|
28,80
|
0,00
|
x
|
x
|
26,20
|
-0,60
|
Glusco
|
29,55
|
-0,20
|
30,55
|
-0,20
|
31,55
|
-0,20
|
28,05
|
-0,20
|
Надежда
|
28,59
|
0,00
|
29,08
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Овис
|
28,80
|
-1,02
|
29,34
|
-1,02
|
31,86
|
0,00
|
26,88
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Route 20
|
30,89
|
-0,50
|
31,89
|
-0,50
|
32,39
|
-0,50
|
29,49
|
-0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,50
|
0,54
|
28,98
|
0,18
|
30,00
|
0,66
|
27,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Luxwen
|
29,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
x
|
x
|
28,99
|
-0,50
|
Катрал
|
28,49
|
-0,10
|
29,47
|
-0,10
|
29,49
|
-0,10
|
26,97
|
-0,10
|
Нефтек
|
29,49
|
-0,50
|
30,49
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
27,99
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
29,43
|
-0,01
|
30,17
|
-0,02
|
31,29
|
-0,02
|
27,99
|
-0,01
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