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Цены на нефть снижается к минимумам за 7 недель, Brent опустилась до $62,46 за баррель
14:14 14.02.2018 |
Цены на нефть снижаются в среду в направлении минимумов за семь недель на сигналах о том, что товарные запасы нефти в США выросли третью неделю подряд.
Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:42 EET в среду упал на $0,26 (0,41%) - до 62,46 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,74%) - до 58,77 доллара за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США подскочил за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 3,947 млн баррелей, бензина - на 4,634 млн баррелей.
"США определенно наращивают предложение намного сильнее, чем ожидал рынок", - заявил в интервью Bloomberg TV управляющий директор Bank of America Merrill Lynch по пограничным рынкам Хутан Язари.
Теперь участники рынка ждут данных министерства энергетики США, которые будут обнародованы в 17:30 УУЕ. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагают подъем запасов нефти за прошлую неделю на 3 млн баррелей, бензина - на 1,5 тыс. баррелей, но при этом снижение на 1 млн баррелей для дистиллятов.
Производство нефти низкопроницаемых коллекторов в США вырастет на 2 млн баррелей в сутки (б/с) к концу 2019 года и достигнет 7 млн б/с, считают эксперты Wood Mackenzie Ltd. Ожидаемые темпы роста вдвое превышают прогнозы, которые были сделаны несколько месяцев назад. В февральском обзоре Wood Mackenzie учитывает резкое повышение добычи сланцевой нефти в США в сентябре и октябре 2017 года - примерно на 600 тыс. б/с в каждом из месяцев.
Саудовская Аравия, Россия и ОПЕК пытаются стабилизировать мировой рынок нефти, и результаты их усилий обнадеживают, заявил в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
По оценкам его ведомства, экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте останется меньше 7 млн б/с.
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