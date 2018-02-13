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Цена дизтоплива в опте 13 февраля опустилась до 26 000 грн
15:00 13.02.2018 |
С понедельника на вторник железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 430 грн/т - до 26 280 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Во вторник с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 9 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 26 100-26 400 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до уровня 26 000 грн/т. В последний раз ДТ торговалось по такой цене в середине декабря 2017 г.
«Бизнес Солюшенс», «Параллель», «Концерн Галнафтогаз», «БНХ-Украина» и «Альянс Энерго Трейд» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 26 300-26 800 грн/т. На этом базисе в течение торгового дня стоимость ресурса также вплотную приближалась к показателю 26 000 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 28 150 грн/т. Арктическое ДТ выставлялось по 29 150 грн/т.
«НК Вест Ойл» торговал шебелинским продуктом по 27 500 грн/т. «Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 26 150 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал зимний литовский ресурс в Киеве по 27 250 грн/т; арктический - по 28 700 грн/т. ЗНГК торговал белорусским ДТ в Василькове по 26 400 грн/т, «Концерн Галнафтогаз» - в Основе по 26 600 грн/т.
С понедельника на вторник цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 60 грн/т - до 32 630 грн/т.
13 февраля кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Концерн Галнафтогаз» и «Бизнес Солюшенс». ЗНГК выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НК Вест Ойл» торговал шебелинским ресурсом. «Концерн Галнафтогаз» выставлял «двойку» в Основе.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 12 по 13 февраля снизилась на 360 грн/т - до 33 730 грн/т.
Во вторник «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Коростене и Основе, польским - с базиса «Мостиска-2». «Бизнес Солюшенс» также выставляли мозырский ресурс в Коростене. «Гранд Петрол» торговал литовским ресурсом в Киеве.
«Сегодня покупатели не спешили закупать ресурс, они ожидают еще большего снижения цены в течение недели», - рассказал enkorr один из трейдеров.
В «А-95» сообщают, что продолжающееся усиление национальной валюты по-прежнему является основной причиной удешевления оптовых партий топлива. С 12 по 13 февраля курс гривны на межбанке укрепился еще на 12 коп. по отношению к доллару.
На оптовые цены также продолжила влиять конъюнктура европейского рынка нефтепродуктов. За истекшие сутки котировки бензина в ЕС опустились еще на 10/т, дизельного топлива - на $1/т.
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