За выходное автогаз в опте подешевел еще на 900 грн

С 9 по 12 февраля средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) снизились на 890 грн/т - до 20 540 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», в понедельник на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», СП «Газ», KLO и GT Group.

На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 20 800 грн/т, в Запорожской - по 20 367 грн/т, в Ивано-Франковской - по 20 200 грн/т, в Киевской - по 20 130 грн/т, в Кировоградской - по 20 000 грн/т, в Николаевской - по 20 500 грн/т, в Одесской - по 20 800 грн/т, в Полтавской - по 20 300 грн/т, в Тернопольской - по 20 750 грн/т, в Харьковской - по 20 830 грн/т, в Хмельницкой - по 20 600 грн/т, в Черкасской - 20 900 грн/т и в Херсонской области - по 20 800 грн/т.

Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 9 февраля составили 21 430 грн/т, что на 820 грн/т ниже цены, по которой ресурс торговался 5 февраля.

По словам руководителя GT Group Владислава Колодяжного, февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.

«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозировал руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».