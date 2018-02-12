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Информация об агентстве
ОККО и WOG 12 февраля снизили цены на топливо
10:14 12.02.2018 |
В период с 9 по 12 февраля сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95+ – 33,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95+ – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л.
Также на 50 коп./л цена на топливо опустилась в сети SOCAR: А-92 – до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95+ – до 33,49 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л.
Такие сети как UPG, «БРСМ-Нафта», KLO, Glusco и «Катрал» снизили цены на 10-50 коп. /л.
12 февраля средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ снизилась на 13 коп./л – до 29,50 грн/л, 30,26 грн/л и 28,08 грн/л, соответственно. А-95+ подешевел на 16 коп./л – до 31,40 грн/л.
Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что средняя цена топлива может снизиться на 50-70 коп./л во второй декаде февраля.
По нашим расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. /л – до средних значений 29,75 грн/л. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/л. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./л», – отметил эксперт.
Напомним, на фоне роста мировых цен на нефть и снижения курса гривны дизельное топливо и бензины в Украине начали дорожать с сентября 2017 г. Всего с 7 сентября по 31 января 2018 г. средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,80 грн/л, А-95 – на 5,80 грн/л, А95+ – на 5,87 грн/л, а ДТ прибавило 6,31 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/9 февраля2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Shell
|
31,21
|
0,00
|
32,21
|
0,00
|
34,60
|
0,00
|
29,62
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
29,99
|
-0,50
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
-0,50
|
29,50
|
-0,50
|
32,30
|
-0,50
|
26,90
|
-0,40
|
WOG
|
31,45
|
-0,50
|
32,45
|
-0,50
|
33,45
|
-0,50
|
29,95
|
-0,50
|
Автотранс
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
Параллель
|
30,66
|
0,00
|
31,66
|
0,00
|
32,26
|
0,00
|
29,16
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,53
|
-0,29
|
28,03
|
-0,19
|
29,03
|
-0,19
|
26,57
|
-0,21
|
KLO
|
29,69
|
-0,30
|
30,69
|
-0,20
|
32,49
|
-0,20
|
28,29
|
-0,70
|
Marshal
|
28,20
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
x
|
x
|
26,70
|
0,00
|
Glusco
|
29,75
|
-0,20
|
30,75
|
-0,20
|
31,75
|
-0,20
|
28,25
|
-0,20
|
Надежда
|
28,59
|
0,00
|
29,08
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Овис
|
29,82
|
0,00
|
30,36
|
0,00
|
31,86
|
0,00
|
26,88
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
33,49
|
-0,50
|
29,99
|
-0,50
|
Фактор
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
x
|
x
|
25,50
|
-0,30
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,90
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
Катрал
|
28,69
|
-0,10
|
29,67
|
-0,10
|
29,69
|
-0,10
|
27,17
|
-0,10
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
x
|
x
|
26,49
|
0,00
|
Средняя цена
|
29,50
|
-0,13
|
30,26
|
-0,13
|
31,40
|
-0,16
|
28,08
|
-0,13
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