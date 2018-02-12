ОККО и WOG 12 февраля снизили цены на топливо

В период с 9 по 12 февраля сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95+ – 33,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95+ – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л.

Также на 50 коп./л цена на топливо опустилась в сети SOCAR: А-92 – до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95+ – до 33,49 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л.

Такие сети как UPG, «БРСМ-Нафта», KLO, Glusco и «Катрал» снизили цены на 10-50 коп. /л.

12 февраля средняя стоимость бензинов А-92, А-95 и ДТ снизилась на 13 коп./л – до 29,50 грн/л, 30,26 грн/л и 28,08 грн/л, соответственно. А-95+ подешевел на 16 коп./л – до 31,40 грн/л.

Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что средняя цена топлива может снизиться на 50-70 коп./л во второй декаде февраля.

По нашим расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. /л – до средних значений 29,75 грн/л. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/л. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./л», – отметил эксперт.

Напомним, на фоне роста мировых цен на нефть и снижения курса гривны дизельное топливо и бензины в Украине начали дорожать с сентября 2017 г. Всего с 7 сентября по 31 января 2018 г. средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,80 грн/л, А-95 – на 5,80 грн/л, А95+ – на 5,87 грн/л, а ДТ прибавило 6,31 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/9 февраля2018 г., грн/л: