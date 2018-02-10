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Со 2 по 9 февраля цены на топливо в мелком опте шли вниз, на АЗС — ценовая стабильность
19:01 09.02.2018 |
В Украине с 02 февраля по 09 февраля 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро в цене не изменился, которая составляет 29.32 грн/л.
Бензин А-95 евро также в цене не изменился, которая составляет 30.62 грн/л.
Дизельное топливо евро сохранило цену, которая составляет 28.52 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.33% (4.0 коп/л) до 13.27 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:
|
Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|29.32
|23.50
|-0.01
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|30.62
|25.50
|-0.00
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|28.52
|24.99
|-0.01
|-0.01
|Сжиженный газ
|13.27
|11.95
|0.02
|0.33
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|30,35
|0,0
|31,32
|0,0
|28,87
|0,0
|13,34
|0,0
|ANP
|28,45
|0,0
|28,95
|0,0
|27,00
|0,0
|12,61
|1,0
|SHELL
|31,33
|0,0
|32,36
|0,0
|29,76
|0,0
|13,47
|0,2
|WOG
|31,95
|0,0
|32,95
|0,0
|30,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|28,50
|0,0
|29,00
|0,0
|27,00
|0,0
|12,71
|1,1
|Кло
|29,99
|0,0
|30,89
|0,0
|28,99
|0,0
|13,69
|0,0
|ОККО
|31,98
|0,0
|32,98
|0,0
|30,48
|0,0
|13,86
|0,0
|ТНК
|29,71
|0,0
|29,59
|0,0
|28,23
|0,0
|13,47
|0,0
|Укрнафта
|28,50
|0,0
|29,00
|0,0
|27,00
|0,0
|12,74
|0,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 02 февраля по 09 февраля 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 1.84% (49.0 коп/л) до 26.12 грн/л.
Бензин А-95 подешевел на 1.82% (50.0 коп/л) до 26.99 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.1% (99.0 коп/л) до 24.05 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 02 февраля по 09 февраля 2018 г. уменьшилась на 3.3%, или 727.9 грн/т, и находится на уровне 21507.57 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.3%, или 269.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|26.12
|25.20
|-0.59
|-1.84
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.99
|26.20
|-0.70
|-1.82
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.05
|22.85
|-1.14
|-3.95
|Сжиженный газ, грн/т
|21507.57
|20295.00
|-3.27
|-3.27
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
Средняя мелкооптовая цена на СПБТ:
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