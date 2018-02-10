Со 2 по 9 февраля цены на топливо в мелком опте шли вниз, на АЗС — ценовая стабильность

В Украине с 02 февраля по 09 февраля 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.

Бензин А-92 евро в цене не изменился, которая составляет 29.32 грн/л.

Бензин А-95 евро также в цене не изменился, которая составляет 30.62 грн/л.

Дизельное топливо евро сохранило цену, которая составляет 28.52 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.33% (4.0 коп/л) до 13.27 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на ДТ евро на украинских заправках:

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 29.32 23.50 -0.01 -0.01 Бензин А-95 евро 30.62 25.50 -0.00 -0.00 Дизельное топливо Евро 28.52 24.99 -0.01 -0.01 Сжиженный газ 13.27 11.95 0.02 0.33





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 30,35 0,0 31,32 0,0 28,87 0,0 13,34 0,0 ANP 28,45 0,0 28,95 0,0 27,00 0,0 12,61 1,0 SHELL 31,33 0,0 32,36 0,0 29,76 0,0 13,47 0,2 WOG 31,95 0,0 32,95 0,0 30,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 28,50 0,0 29,00 0,0 27,00 0,0 12,71 1,1 Кло 29,99 0,0 30,89 0,0 28,99 0,0 13,69 0,0 ОККО 31,98 0,0 32,98 0,0 30,48 0,0 13,86 0,0 ТНК 29,71 0,0 29,59 0,0 28,23 0,0 13,47 0,0 Укрнафта 28,50 0,0 29,00 0,0 27,00 0,0 12,74 0,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 02 февраля по 09 февраля 2018 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 1.84% (49.0 коп/л) до 26.12 грн/л.

Бензин А-95 подешевел на 1.82% (50.0 коп/л) до 26.99 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.1% (99.0 коп/л) до 24.05 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 02 февраля по 09 февраля 2018 г. уменьшилась на 3.3%, или 727.9 грн/т, и находится на уровне 21507.57 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.3%, или 269.4 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 26.12 25.20 -0.59 -1.84 Бензин А-95 евро, грн/л 26.99 26.20 -0.70 -1.82 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.05 22.85 -1.14 -3.95 Сжиженный газ, грн/т 21507.57 20295.00 -3.27 -3.27

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:

Средняя мелкооптовая цена на СПБТ: