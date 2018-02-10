За неделю дизельное топливо в опте подешевело на 1 600 грн/т

С понедельника по пятницу железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 1 620 грн/т - до 27 180 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В пятницу с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 26 600-27 300 грн/т.

«Бизнес Солюшенс», ЗНГК, «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 26 700-27 200 грн/т. На этом базисе цена также опускалась до уровня до 27 300 грн/т.

«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 28 450-29 450 грн/т.

«НП-Трейдинг» торговал шебелинским продуктом по 28 200 грн/т. «Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 27 300 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал литовский ресурс в Киеве по 28 250 грн/т; ЗНГК - белорусский в Василькове по 27 150 грн/т.

Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 5 по 9 февраля снизилась на 770 грн/т - до 34 230 грн/т.

В пятницу «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Основе. ЗНГК и «Бизнес Солюшенс» выставляли ресурс в Коростене. ЗНГК также торговала А-95 в Василькове и Коростене. «НП-Трейдинг» предлагал рынку шебелинское топливо. «Гранд Петрол» выставлял литовский ресурс в Киеве.

С понедельника по пятницу цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 970 грн/т - до 33 350 грн/т.

9 февраля кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Концерн Галнафтогаз», «Бизнес Солюшенс» и ЗНГК. ЗНГК также выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НП-Трейдинг» торговал шебелинским ресурсом, «Концерн Галнафтогаз» - литовским топливом в Сарнах.

Ранее в «А-95» сообщали, что заметное усиление национальной валюты стало основной причиной удешевления оптовых партий топлива. За неделю курс гривны укрепился на 66 коп. по отношению к доллару.

На рынок также продолжила оказывать влияние динамика котировок на нефтепродукты в Европе. С начала февраля дизельное топливо в ЕС снизилось на $38/т, а бензин - на $42/т.

Кроме того, отечественный топливный рынок продолжает реагировать на конъюнктуру цен на нефть.