Финансовые новости
- |
- 10.02.18
- |
- 05:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
За неделю дизельное топливо в опте подешевело на 1 600 грн/т
17:32 09.02.2018 |
С понедельника по пятницу железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 1 620 грн/т - до 27 180 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 26 600-27 300 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», ЗНГК, «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 26 700-27 200 грн/т. На этом базисе цена также опускалась до уровня до 27 300 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 28 450-29 450 грн/т.
«НП-Трейдинг» торговал шебелинским продуктом по 28 200 грн/т. «Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 27 300 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал литовский ресурс в Киеве по 28 250 грн/т; ЗНГК - белорусский в Василькове по 27 150 грн/т.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 5 по 9 февраля снизилась на 770 грн/т - до 34 230 грн/т.
В пятницу «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Основе. ЗНГК и «Бизнес Солюшенс» выставляли ресурс в Коростене. ЗНГК также торговала А-95 в Василькове и Коростене. «НП-Трейдинг» предлагал рынку шебелинское топливо. «Гранд Петрол» выставлял литовский ресурс в Киеве.
С понедельника по пятницу цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 970 грн/т - до 33 350 грн/т.
9 февраля кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Концерн Галнафтогаз», «Бизнес Солюшенс» и ЗНГК. ЗНГК также выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НП-Трейдинг» торговал шебелинским ресурсом, «Концерн Галнафтогаз» - литовским топливом в Сарнах.
Ранее в «А-95» сообщали, что заметное усиление национальной валюты стало основной причиной удешевления оптовых партий топлива. За неделю курс гривны укрепился на 66 коп. по отношению к доллару.
На рынок также продолжила оказывать влияние динамика котировок на нефтепродукты в Европе. С начала февраля дизельное топливо в ЕС снизилось на $38/т, а бензин - на $42/т.
Кроме того, отечественный топливный рынок продолжает реагировать на конъюнктуру цен на нефть.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая проблема Тимошенко: Чем известен задержанный экс-нардеп Шепелев
|Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4% – Госстат
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,5% – Госстат
|Спрятать свидетеля. Зачем Кремлю арест партнера Таруты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где приобрести эксклюзивные люстры в Киеве
В РУБРИКЕ
|Теневая экономика Украины достигает 45% - МВФ
|Со 2 по 9 февраля цены на топливо в мелком опте шли вниз, на АЗС — ценовая стабильность
|Нефть падает 9 февраля и по итогам недели, Brent подешевела до $63,7 за баррель
|Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4% – Госстат
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,5% – Госстат
|За неделю дизельное топливо в опте подешевело на 1 600 грн/т
Это интересно
|NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
|Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?
|Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
|Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год