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За неделю СУГ в опте подешевел на 800 грн
14:07 09.02.2018 |
С понедельника по пятницу средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) снизились на 820 грн/т - до 21 430 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
По данным «А-95», в пятницу на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», СП «Газ», KLO и GT Group.
На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 21 800 грн/т, в Запорожской - по 21 200 грн/т, в Ивано-Франковской - по 21 200 грн/т, в Киевской - по 21 080 грн/т, в Кировоградской - по 21 000 грн/т, в Николаевской - по 21 500 грн/т, в Одесской - по 21 700 грн/т, в Полтавской - по 21 300 грн/т, в Тернопольской - по 21 750 грн/т, в Харьковской - по 21 230 грн/т, в Хмельницкой - по 21 600 грн/т, в Черкасской - 21 500 грн/т и в Херсонской области - по 21 700 грн/т.
Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 8 февраля составили 21 790 грн/т, что на 390 грн/т ниже цены, по которой ресурс торговался 7 февраля.
По словам руководителя GT Group Владислав Колодяжного, февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».
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