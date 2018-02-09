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Приват повысил цены автогаза 9 февраля на 10-14 коп
12:59 09.02.2018 |
С 8 на 9 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 2-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 10-14 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,87 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,88 грн/л.
В запорожской сети ZOG стоимость автогаза выросла на 20 коп./л - до 13,99 грн/л. В сети SKY СУГ подорожал до 13,20 грн/л (+15 коп./л), в сети KLO - до 13,79 грн/л (+5 коп./л).
В то же время, на станциях «Олас» автогаз подешевел на 25 коп./л - до 13,25 грн/л.
Средняя цена СУГ по Украине 9 февраля составила 13,37 грн/л (+4 коп./л).
Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 8 февраля составили 21 790 грн/т, что на 390 грн/т ниже цены, по которой ресурс торговался 7 февраля.
По словам руководителя GT Group Владислав Колодяжного, февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».
Стоимость автогаза на АГЗС на 9 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,30
|
0,00
|
Shell
|
13,50
|
0,02
|
SOCAR
|
13,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,38
|
0,00
|
UPG
|
13,30
|
0,00
|
WOG
|
13,83
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,87
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
13,29
|
0,00
|
KLO
|
13,79
|
0,05
|
Marshal
|
13,30
|
0,00
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
SKY
|
13,20
|
0,15
|
ОККО
|
13,84
|
0,00
|
Олас
|
13,25
|
-0,25
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,88
|
0,14
|
ZOG
|
13,49
|
0,20
|
Mango
|
12,63
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,39
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,37
|
0,04
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