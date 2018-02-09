Приват повысил цены автогаза 9 февраля на 10-14 коп

С 8 на 9 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 2-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 10-14 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,87 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,88 грн/л.

В запорожской сети ZOG стоимость автогаза выросла на 20 коп./л - до 13,99 грн/л. В сети SKY СУГ подорожал до 13,20 грн/л (+15 коп./л), в сети KLO - до 13,79 грн/л (+5 коп./л).

В то же время, на станциях «Олас» автогаз подешевел на 25 коп./л - до 13,25 грн/л.

Средняя цена СУГ по Украине 9 февраля составила 13,37 грн/л (+4 коп./л).

Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 8 февраля составили 21 790 грн/т, что на 390 грн/т ниже цены, по которой ресурс торговался 7 февраля.

По словам руководителя GT Group Владислав Колодяжного, февраль и март - это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.

«При условии, что курс национальной валюты останется в текущих пределах, можем ожидать падения цен в диапазон 18 500-19 000 грн/т уже на следующей неделе, - прогнозирует руководитель GT. - Чуть позже ожидаем снижения в рознице на 50-70 коп./л».

Стоимость автогаза на АГЗС на 9 февраля 2018 г., грн/л: