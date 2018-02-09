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Дизтопливо в опте 8 февраля подешевело на 450 грн
18:23 08.02.2018 |
С 7 по 8 февраля железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 450 грн/т - до 27 620 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В среду с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 9 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 27 500-27 700 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 27 600-28 300 грн/т. На этом базисе цена также опускалась до уровня до 27 300 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 28 500-28 700 грн/т. Причем сегодня впервые с начала февраля цена кременчугского ДТ снизилась на 1 050 грн/т.
«НП-Трейдинг» торговал шебелинским продуктом по 28 500 грн/т. «Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 27 550 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал литовский ресурс в Киеве по 28 750 грн/т; ЗНГК - белорусский в Василькове по 27 600 грн/т.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 7 на 8 февраля снизилась на 330 грн/т - до 34 440 грн/т.
В четверг «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Коростене, белорусским - в Основе. ЗНГК и «Бизнес Солюшенс» выставляли ресурс в Коростене. ЗНГК также торговала А-95 в Василькове. «НП-Трейдинг» предлагал рынку шебелинское топливо. «Гранд Петрол» выставлял литовский ресурс в Киеве.
Со среды на четверг цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 210 грн/т - до 33 350 грн/т.
8 февраля кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Концерн Галнафтогаз», «Бизнес Солюшенс» и ЗНГК. ЗНГК также выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НП-Трейдинг» торговал шебелинским ресурсом, «Концерн Галнафтогаз» - литовским топливом в Сарнах.
Как сообщили в «А-95», как и в предыдущие дни, заметное усиление национальной валюты стало основной причиной удешевления оптовых партий топлива. За сутки курс гривны укрепился на 12 коп. по отношению к доллару. При этом с начала февраля национальная валюта прибавила 60 коп.
На рынок также продолжила оказывать влияние динамика котировок на нефтепродукты в Европе. С начала февраля дизельное топливо в ЕС снизилось на $38/т, а бензин - на $42/т.
Кроме того, отечественный топливный рынок продолжает реагировать на конъюнктуру цен на нефть.
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