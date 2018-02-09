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Средняя цена на автогаз увеличилась на копейку. Цены на бензин и дизтопливо 8 февраля не изменились
17:43 08.02.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 08 февраля 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 29.33 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 30.62 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 28.52 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 08 февраля 2018 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 13.27 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|29.33
|23.50
|-0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|30.62
|25.50
|0.00
|0.04
|Дизельное топливо Евро
|28.52
|24.99
|-0.00
|0.03
|Сжиженный газ
|13.27
|11.95
|0.07
|0.44
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|30,35
|0,0
|31,32
|0,0
|28,87
|0,0
|13,34
|1,0
|ANP
|28,45
|0,0
|28,95
|0,0
|27,00
|0,0
|12,60
|0,4
|SHELL
|31,33
|0,0
|32,36
|0,0
|29,76
|0,0
|13,47
|0,0
|WOG
|31,95
|0,0
|32,95
|0,0
|30,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|28,50
|0,0
|29,00
|0,0
|27,00
|0,0
|12,70
|2,5
|Кло
|29,99
|0,0
|30,89
|0,0
|28,99
|0,0
|13,69
|0,0
|ОККО
|31,98
|0,0
|32,98
|0,0
|30,48
|0,0
|13,86
|0,0
|ТНК
|29,71
|0,0
|29,59
|0,0
|28,23
|0,0
|13,47
|0,0
|Укрнафта
|28,50
|0,0
|29,00
|0,0
|27,00
|0,0
|12,73
|1,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
08 февраля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.49% (13 коп/л) до 26.28 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.32% (9 коп/л) до 27.18 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.34% (33 коп/л) до 24.33 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 01 февраля по 08 февраля 2018 г. уменьшилась на 1.5%, или 323.4 грн/т, и находится на уровне 21885.22 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 3.1%, или 652.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.28
|-0.49
|-1.29
|3.92
|Бензин А-95 евро
|27.18
|-0.32
|-1.09
|3.42
|Дизельное топливо евро
|24.33
|-1.34
|-2.90
|0.33
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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