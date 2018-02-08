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Цены на нефть снижаются на росте добычи в США, укреплении доллара
15:16 08.02.2018 |
Нефть эталонных марок продолжают дешеветь в ходе торгов в четверг, инвесторы негативно реагируют на подъем нефтедобычи в США и укрепление доллара.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 EET подешевели на $0,46 (0,7%) - до $65,05 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на $0,45 (0,73%) - до $61,34 за баррель.
По итогам торгов в среду обе марки упали в цене более чем на 2%, рекордными темпами с начала года.
Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, добыча нефти в стране по итогам прошлой недели выросла на 3% - до 10,251 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.
Аналитики Citigroup прогнозируют, что производство нефти в США может превзойти 11 млн баррелей в сутки к концу лета, то есть раньше правительственного прогноза, который предполагает достижение этого объема в ноябре.
Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн баррелей в сутки (б/с).
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей - до 420,25 млн баррелей. Резервы бензина увеличились на 3,41 млн баррелей, дистиллятов - на 3,93 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за минувшую неделю на 2,8 млн баррелей, бензина - на 200 тыс. баррелей, но при этом снижение на 800 тыс. баррелей для дистиллятов.
Дополнительным
негативным фактором для цен на сырьевые товары, включая нефть, является
рост курса доллара США. В ходе торгов в четверг доллар дорожает к евро
на 0,2%, к иене - на 0,3%.
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