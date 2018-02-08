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Дизтопливо в опте подешевело 7 февраля на 370 грн
17:59 07.02.2018 |
С 6 по 7 февраля железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 370 грн/т - до 28 070 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В среду с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 7 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М» и «Параллель». Ресурс торговался в диапазоне 28 000-28 300 грн/т. При этом продавцы опускали цены на ресурс до 27 800 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», «БНХ Украина» и «Параллель» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 27 900-28 080 грн/т. На этом базисе цена также опускалась до уровня до 27 800 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 29 750-30 750 грн/т. Причем, по уверениям участников рынка, реальные цены на ресурс Кременчугского НПЗ достигали 29 500 грн/т.
«Газтрон-Украина» и «НП-Трейдинг» торговали шебелинским продуктом по 28 800 грн/т. «НП-Трейдинг» также реализовывал ДТ в Купянске по 28 200 грн/т.
«Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 28 100 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал литовский ресурс в Киеве по 29 450 грн/т; ЗНГК - белорусский в Василькове по 28 200 грн/т.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 6 на 7 февраля снизилась на 400 грн/т - до 34 770 грн/т.
В среду «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, «Гранд Петрол» - в Киеве. ЗНГК и «Бизнес Солюшенс» выставляли ресурс в Коростене. ЗНГК также торговала А-95 в Василькове. «НП-Трейдинг» предлагал рынку шебелинское топливо.
Со вторника на среду цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 240 грн/т - до 33 560 грн/т.
7 февраля кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Бизнес Солюшенс». ЗНГК выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НП-Трейдинг» торговал шебелинским ресурсом.
Как сообщили в «А-95», заметное усиление национальной валюты стало основной причиной удешевления оптовых партий топлива. За сутки курс гривны укрепился на 32 коп. по отношению к доллару.
На рынок также продолжили оказывать влияние динамика котировок на нефтепродукты в Европе. С начала февраля дизельное топливо в ЕС снизилось на $23/т, а бензин - на $28/т.
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