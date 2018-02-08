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Цены на АЗС в Киеве 7 февраля не изменились
17:54 07.02.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 февраля 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 29.33 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 30.62 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 28.52 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 февраля 2018 г. подорожал на 0.14% (2.0 коп/л) до 13.26 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|29.33
|23.50
|0.00
|0.06
|Бензин А-95 евро
|30.62
|25.50
|-0.00
|0.09
|Дизельное топливо Евро
|28.52
|25.19
|0.00
|0.08
|Сжиженный газ
|13.26
|11.95
|0.14
|0.48
07 февраля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.33% (9 коп/л) до 26.41 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (10 коп/л) до 27.27 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизилось в цене на 0.80% (20 коп/л) до 24.63 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 31 января по 07 февраля 2018 г. увеличилась на 0.8%, или 168.1 грн/т, и находится на уровне 22225.44 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1113.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.41
|-0.33
|-0.86
|4.29
|Бензин А-95 евро
|27.27
|-0.35
|-0.83
|4.03
|Дизельное топливо евро
|24.63
|-0.80
|-2.04
|2.36
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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