Цены на АЗС в Киеве 7 февраля не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 февраля 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на сжиженный газ, сообщает Терминал.



Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 29.33 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 30.62 грн/л.

Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 28.52 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 февраля 2018 г. подорожал на 0.14% (2.0 коп/л) до 13.26 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 29.33 23.50 0.00 0.06 Бензин А-95 евро 30.62 25.50 -0.00 0.09 Дизельное топливо Евро 28.52 25.19 0.00 0.08 Сжиженный газ 13.26 11.95 0.14 0.48

07 февраля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.33% (9 коп/л) до 26.41 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (10 коп/л) до 27.27 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизилось в цене на 0.80% (20 коп/л) до 24.63 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 31 января по 07 февраля 2018 г. увеличилась на 0.8%, или 168.1 грн/т, и находится на уровне 22225.44 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1113.1 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.41 -0.33 -0.86 4.29 Бензин А-95 евро 27.27 -0.35 -0.83 4.03 Дизельное топливо евро 24.63 -0.80 -2.04 2.36

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро: