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Розничные цены на автогаз продолжают расти 7 февраля
11:44 07.02.2018 |
С 6 на 7 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях «Нефтек» и Marshal стоимость автогаза выросла на 10 коп./л - до 13,69 грн/л и 13, 30 грн/л, соответственно. В сети SKY СУГ подорожал до 13,05 грн/л (+20 коп./л), в сети WOG - до 13,83 грн/л (+1 коп./л).
В то же время, в запорожской сети ZOG автогаз подешевел на 30 коп./л - до 13,29 грн/л.
Средняя цена СУГ по Украине 6 февраля составила 13,33 грн/л (+1 коп./л).
Как сообщал enkorr, с 29 января по 2 февраля средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли на 590 грн/т - до 22 260 грн/т. Участники рынка объясняют рост цен возросшим спросом на ресурс внутренних производителей ввиду сокращения импорта, стоимость которого из-за девальвации гривны выросла.
Стоимость автогаза на АГЗС на 7 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,30
|
0,03
|
Shell
|
13,48
|
0,00
|
SOCAR
|
13,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,38
|
0,00
|
UPG
|
13,30
|
0,00
|
WOG
|
13,83
|
0,01
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,77
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,29
|
0,00
|
KLO
|
13,74
|
0,00
|
Marshal
|
13,30
|
0,10
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
SKY
|
13,05
|
0,20
|
Нефтек
|
13,69
|
0,10
|
ОККО
|
13,84
|
0,00
|
Кворум
|
13,40
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,74
|
0,00
|
ZOG
|
13,29
|
-0,30
|
Mango
|
12,63
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,39
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,33
|
0,01
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