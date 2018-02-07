Розничные цены на автогаз продолжают расти 7 февраля

С 6 на 7 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях «Нефтек» и Marshal стоимость автогаза выросла на 10 коп./л - до 13,69 грн/л и 13, 30 грн/л, соответственно. В сети SKY СУГ подорожал до 13,05 грн/л (+20 коп./л), в сети WOG - до 13,83 грн/л (+1 коп./л).

В то же время, в запорожской сети ZOG автогаз подешевел на 30 коп./л - до 13,29 грн/л.

Средняя цена СУГ по Украине 6 февраля составила 13,33 грн/л (+1 коп./л).

Как сообщал enkorr, с 29 января по 2 февраля средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли на 590 грн/т - до 22 260 грн/т. Участники рынка объясняют рост цен возросшим спросом на ресурс внутренних производителей ввиду сокращения импорта, стоимость которого из-за девальвации гривны выросла.

Стоимость автогаза на АГЗС на 7 февраля 2018 г., грн/л: