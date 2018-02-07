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Нефть слабо дешевеет 7 февраля в ожидании данных о запасах, Brent опустилась до $66,7 за баррель
13:48 07.02.2018 |
Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в среду на фоне опасений по поводу волатильности на мировых рынках, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.
Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 кв 7 февраля уменьшилась на $0,18 (0,27%) - до 66,68 доллара баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,28 (0,44%) - до 63,11 доллара за баррель.
Накануне обе марки подешевели более чем на 1%.
Как стало известно из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 января, сократились на 1,05 млн баррелей, бензина - на 227 тыс. баррелей.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 EET. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагают подъем запасов нефти за неделю по 2 февраля включительно на 2,8 млн баррелей, бензина - на 200 тыс. баррелей, но при этом снижение на 800 тыс. баррелей для дистиллятов.
"Настроения инвесторов довольно смешанные в четверг, что неудивительно с учетом обвала мировых рынков в начале недели, - сказал старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф. - Однако данные по запасам во вторник вызвали небольшое восстановление цен, и теперь все ждут официальных данных".
Тем временем Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США накануне повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 и 2019 годы, а также улучшило прогнозы цен на основные марки нефти.
Согласно оценкам EIA, добыча нефти в США в текущем году составит 10,59 млн баррелей в сутки (б/с), в 2019 году - 11,18 млн б/с. Оба показателя были улучшены на 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом.
EIA также улучшила прогноз цен на нефть на текущий год. Согласно новым оценкам, средняя цена нефти WTI в 2018 году составит $58,28 за баррель (+5,3% к предыдущему прогнозу). Brent, по прогнозам экспертов, будет стоить в среднем $63,85 за баррель (+4,4%).
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