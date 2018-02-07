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Дизтопливо в опте 6 февраля подешевело на 310 грн
17:21 06.02.2018 |
С 5 по 6 февраля железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 310 грн/т - до 28 750 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Во вторник с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 9 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид», «Концерн Галнафтогаз», «Параллель», «Газтрим», «Энергоимпекс» и «Закарпатнефтепродукт-М». Ресурс торговался в диапазоне 28 300-28 500 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», «Кворум-Нафта» и «Параллель» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 28 100-28 400 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 29 750-30 750 грн/т.
«Газтрон-Украина» торговал шебелинским продуктом по 29 000 грн/т. «Глуско Украина» выставляла российское ДТ в Чернигове по 28 500 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал литовский ресурс в Киеве по 31 700 грн/т; ЗНГК - белорусский в Василькове по 28 400 грн/т.
С понедельника на вторник цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 200 грн/т - до 33 800 грн/т.
Во вторник кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходили ЗНГК, «Бизнес Солюшенс». В Василькове ЗНГК выставляла «двойку».
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 5 на 6 февраля увеличилась на 170 грн/т - до 35 170 грн/т.
Во вторник «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, «Гранд Петрол» - в Киеве.
Как сообщили в «А-95», на динамику торгов во вторник оказали влияние снижение котировок на нефтепродукты в Европе, которые с начала февраля опустились на $8-10/т. За этот период национальная валюта Украины укрепилась по отношению к доллару на 15-20 коп. Кроме того, отечественный топливный рынок отреагировал на конъюнктуру цен на нефть.
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