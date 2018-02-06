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Автогаз в розничных сетях 6 февраля прибавил 2-20 коп
12:08 06.02.2018 |
С 5 на 6 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 2-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях «Олас» и «Автотехсервис» стоимость автогаза выросла на 20 коп./л, до 13,50 грн/л и 13, 40 грн/л, соответственно. В сети SOCAR СУГ подорожал до 13,99 грн/л (+10 коп./л), в сети WOG - до 13,782 грн/л (+5 коп./л).
На 2-6 коп./л выросли цены на станциях AMIC, «Кворум», ОККО, и «Татнефть-АЗС-Украина».
Средняя цена СУГ по Украине 6 февраля составила 13,32 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, с 29 января по 2 февраля средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли на 590 грн/т - до 22 260 грн/т. Участники рынка объясняют рост цен возросшим спросом на ресурс внутренних производителей ввиду сокращения импорта, стоимость которого из-за девальвации гривны выросла.
Стоимость автогаза на АГЗС на 6 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,27
|
0,02
|
Shell
|
13,48
|
0,00
|
SOCAR
|
13,99
|
0,10
|
SUN OIL
|
13,38
|
0,00
|
UPG
|
13,30
|
0,00
|
WOG
|
13,82
|
0,05
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,77
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,29
|
0,00
|
KLO
|
13,74
|
0,00
|
Marshal
|
13,20
|
0,00
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
Кворум
|
13,40
|
0,05
|
Олас
|
13,50
|
0,20
|
ОККО
|
13,83
|
0,02
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,29
|
0,06
|
Укрнафта
|
12,74
|
0,00
|
Автотехсервис
|
13,40
|
0,20
|
Mango
|
12,63
|
0,00
|
Jazz Oil
|
12,39
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,32
|
0,02
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