Автогаз в розничных сетях 6 февраля прибавил 2-20 коп

С 5 на 6 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 2-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях «Олас» и «Автотехсервис» стоимость автогаза выросла на 20 коп./л, до 13,50 грн/л и 13, 40 грн/л, соответственно. В сети SOCAR СУГ подорожал до 13,99 грн/л (+10 коп./л), в сети WOG - до 13,782 грн/л (+5 коп./л).

На 2-6 коп./л выросли цены на станциях AMIC, «Кворум», ОККО, и «Татнефть-АЗС-Украина».

Средняя цена СУГ по Украине 6 февраля составила 13,32 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, с 29 января по 2 февраля средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли на 590 грн/т - до 22 260 грн/т. Участники рынка объясняют рост цен возросшим спросом на ресурс внутренних производителей ввиду сокращения импорта, стоимость которого из-за девальвации гривны выросла.

Стоимость автогаза на АГЗС на 6 февраля 2018 г., грн/л: