Нефть замедлила падение 6 февраля после достижения минимума за 2 недели, Brent снова выше $67

Цены на нефть продолжают падение во вторник, однако его темпы замедлились после достижения минимальных отметок за две недели. Ситуация на мировых финансовых рынках постепенно стабилизируется, но пока остается неоднозначной.

Некоторое ослабление доллара США также сдерживает негативные тенденции на нефтяном рынке. Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 EET уменьшилась на $0,49 (0,72%) - до 67,13 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов контракт падал до 66,82 доллара за баррель.

При этом технические индикаторы Brent, включая линии Боллинджера, свидетельствуют о приближении апрельского фьючерса к очередному уровню поддержки, что может способствовать восстановлению цен в случае изменения настроений на рынке к позитиву, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем не исключено дальнейшее усиление волатильности на нефтяном рынке, которая в понедельник достигла максимума с ноября.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,33 (0,51%) - до $63,82 за баррель.

"Цены на нефть не смогли избежать общего отхода от риска на финансовых рынках", - считает глава отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберт Рюкер.

Однако конъюнктура на нефтяном рынке представляется устойчивой благодаря сокращениям добычи ОПЕК, утверждают руководителей сырьевого трейдера Vitol Group.