Нефть замедлила падение 6 февраля после достижения минимума за 2 недели, Brent снова выше $67

Некоторое ослабление доллара США также сдерживает негативные тенденции на нефтяном рынке. Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 EET уменьшилась на $0,49 (0,72%) - до 67,13 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов контракт падал до 66,82 доллара за баррель.
При этом технические индикаторы Brent, включая линии Боллинджера, свидетельствуют о приближении апрельского фьючерса к очередному уровню поддержки, что может способствовать восстановлению цен в случае изменения настроений на рынке к позитиву, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем не исключено дальнейшее усиление волатильности на нефтяном рынке, которая в понедельник достигла максимума с ноября.
Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,33 (0,51%) - до $63,82 за баррель.
"Цены на нефть не смогли избежать общего отхода от риска на финансовых рынках", - считает глава отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберт Рюкер.
Однако конъюнктура на нефтяном рынке представляется устойчивой благодаря сокращениям добычи ОПЕК, утверждают руководителей сырьевого трейдера Vitol Group.