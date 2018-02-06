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Цены на АЗС 5 февраля не изменились, в мелком опте - снижение
17:23 05.02.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 февраля 2018 г. цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ не изменились, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 29.33 грн/л.
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 30.63 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 28.52 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 февраля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 13.23 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.2%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|29.33
|23.50
|0.00
|0.20
|Бензин А-95 евро
|30.63
|25.50
|0.00
|0.22
|Дизельное топливо Евро
|28.52
|25.19
|0.01
|0.23
|Сжиженный газ
|13.23
|11.95
|0.01
|0.60
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|30,35
|1,0
|31,32
|0,0
|28,87
|1,0
|13,30
|0,0
|ANP
|28,45
|0,0
|28,95
|0,0
|27,00
|0,0
|12,55
|0,0
|SHELL
|31,31
|4,2
|32,34
|3,3
|29,75
|3,0
|13,46
|2,6
|WOG
|31,95
|0,0
|32,95
|0,0
|30,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|28,50
|0,0
|29,00
|0,0
|27,00
|0,0
|12,58
|0,0
|Кло
|29,99
|0,0
|30,99
|0,0
|28,99
|0,0
|13,69
|0,0
|ОККО
|31,97
|0,0
|32,97
|0,0
|30,47
|0,0
|13,83
|0,0
|ТНК
|29,71
|0,0
|29,59
|0,0
|28,23
|0,0
|13,46
|0,0
|Укрнафта
|28,50
|0,0
|29,00
|0,0
|27,00
|0,0
|12,63
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
05 февраля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.18% (5 коп/л) до 26.57 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.14% (4 коп/л) до 27.46 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.28% (7 коп/л) до 24.97 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 29 января по 05 февраля 2018 г. увеличилась на 2.4%, или 512.5 грн/т, и находится на уровне 22220.94 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1108.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.57
|-0.18
|-0.15
|4.90
|Бензин А-95 евро
|27.46
|-0.14
|-0.29
|4.72
|Дизельное топливо евро
|24.97
|-0.28
|-1.79
|3.77
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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