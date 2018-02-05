Нефть немного замедлила падение 5 февраля, Brent торгуется выше $68 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после сокращения по итогам предыдущей недели, но к середине дня темпы их падения несколько замедлились.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:59 EET подешевел на $0,54 (0,79%) - до 68,04 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов Brent опускалась до минимума с 8 января на данных Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтедобывающих установок в США по итогам второй недели подряд.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,19 (0,29%) - до 65,26 доллара за баррель.

По оценкам Baker Hughes, число буровых установок, эксплуатируемых в США для добычи нефти, увеличилось за прошлую неделю на 6, до 765 единиц - максимума с 11 августа.

Кроме того, спад на фондовом рынке США и мира в целом и повышение доходности US Treasuries отрицательно сказываются на стоимости нефти.

Иран может в течение 5-6 дней увеличить добычу нефти минимум на 100 тыс. баррелей в сутки в случае отмены соглашения о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК, передает агентство Bloomberg слова министра нефти страны Бижана Намдара Зангане.

По его словам, Иран наращивает производство нефти на таких месторождениях, как Карун и Азадеган.

Ставки хедж-фондов и других спекулятивных игроков на снижение цены WTI растут третью неделю подряд. По данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, "короткие" позиции по WTI выросли за неделю на 6,3%, до 39,1 тыс. контрактов.