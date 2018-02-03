Финансовые новости
- |
- 03.02.18
- |
- 00:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на АЗС в Киеве 2 февраля не изменились
16:37 02.02.2018 |
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 2 февраля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,99
|
30,99
|
32,69 (+0,10)
|
28,99
|
13,69
|
WOG
|
31,95
|
32,95
|
33,95
|
30,45
|
13,89
|
AMIC
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,29
|
БРСМ-Нафта
|
27,99
|
28,39
|
29,39
|
27,29
|
13,49
|
Укрнафта
|
28,50
|
29,00
|
29,50
|
27,00
|
12,25
|
Shell
|
31,49
|
32,49
|
34,69
|
29,99
|
13,69
|
ОККО
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
30,49
|
13,89
|
SUN OIL
|
28,40
|
29,40
|
30,40
|
27,40
|
13,10
|
Авиас
|
28,45
|
28,95
|
29,45
|
27,00
|
Glusco
|
29,95
|
30,95
|
31,95
|
28,45
|
13,39
|
Народна
|
28,60
|
29,10
|
29,60
|
27,10
|
13,19 (+0,10)
|
UPG
|
29,00
|
30,00
|
32,80
|
27,30
|
13,30
|
Mango
|
28,39
|
30,89
|
31,89
|
28,39
|
12,55
|
SOCAR
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
30,49
|
13,79
|
Маркет
|
28,28
|
28,82
|
‒
|
26,62
|
12,24
|
Luxwen
|
30,49
|
31,49
|
‒
|
29,49
|
13,39
|
30,06
|
30,94
|
31,91 (+0,01)
|
28,76
|
13,28 (+0,01)
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мощная раскачка, которую финансисты 2 февраля провели на межбанке, не вылилась в подорожание доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучее наступление: Что стоит за освобождением Катериновки
|Сколько Злочевскому стоило отбелиться на Западе и в Украине
|Украина замораживает $144 млн на иностранных счетах по делу о вышках Бойко - Луценко
|Украина может продать захваченные Россией буровые установки третьим лицам для последующего взыскания ими через международные суды - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на АЗС в Киеве 2 февраля не изменились
|Оптовая рыночная цена на электроэнергию в Украине в 2017г увеличилась на 2,9%
|С 29 января по 2 февраля железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 360 грн - до 28 800 грн
|Нефть слабо снижается 2 февраля и по итогам недели, Brent торгуется у $69,45 за баррель
|Объем реализованной промпродукции в Украине в 2017г вырос на 21,9% - Госстат
|В январе продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 22% до 959 единиц
Это интересно
|Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире
|Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился