С 29 января по 2 февраля железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 360 грн - до 28 800 грн

Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В пятницу с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский вышли 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид», «Белойл-Систем», «Концерн Галнафтогаз» и «Параллель». Минимальная цена предложения опускалась до уровня 28 550-28 600 грн/т.

«Бизнес Солюшенс», «БНХ-Украина» и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 28 000-29 070 грн/т. При этом цена ресурса опускалась до 28 650-28 700 грн/т.

«Альянс Энерго Трейд» и «Укртатнафта» предлагали кременчугское дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 29 750-30 750 грн/т, «НП-Трейдинг» торговал шебелинским продуктом по 28 900 грн/т.

С начала недели цены на железнодорожные партии бензина марки А-95 в среднем снизились на 500 грн/т - до 35 050 грн/т.

В пятницу кременчугскую «пятерку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» по 35 000 грн/т. Литовским А-95 торговал «Гранд Петрол» по 37 600 грн/т, а белорусским продуктом - «Бизнес Солюшенс» и ЗНГК по 35 450-35 800 грн/т., «НП-Трейдинг» торговал шебелинским продуктом по 34 000 грн/т.

Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-92 за неделю снизилась на 180 грн/т - до 33 900 грн/т.

«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «двойку» в Кагамлыке по 34 000 грн/т. «Бизнес Солюшенс» предлагал белорусский ресурс в Коростене по 34 500 грн/т. ЗНГК торговал «двойкой» в Василькове по 34 200 грн/т. «НП-Трейдинг» торговал «двойкой» Шебелинского НПЗ по 32 800 грн/т.

Как сообщили в «А-95», таким образом украинский оптовый рынок отреагировал на европейские топливные котировки и укрепление национальной валюты С 26 января по 31 января средине цены на ДТ в Еврозоне опустились на $18/т. На текущей неделе гривна относительно доллара укрепилась на 30 коп., по отношению к евро - на 20 коп.