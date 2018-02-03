Приват повысил цены на СУГ 2 февраля

С 1 на 2 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 3-22 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 14-22 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 12,77 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 12,74 грн/л.

На заправказ «Автотехсервис» СУГ подорожал на 20 коп./л - до 13,20 грн/л. На 3-10 коп./л выросли цены на станциях «БРСМ-Нафты», «Катрала» и «Народной».

Средняя цена СУГ по Украине 2 февраля составила 13,30 грн/л (+5 коп./л).

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах ПАО «Укргаздобыча» выросла сразу на 5% или в среднем на 950 грн/т. С учетом налива, стоимость СУГ госкомпании достигла почти 21 000 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 2 февраля 2018 г., грн/л: