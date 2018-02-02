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Нефть дорожает 2 февраля в ожидании статистики по буровым установкам в США
08:36 02.02.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром увеличиваются на фоне ожидания инвесторами данных по динамике числа буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.05 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 69,85 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,47%, до 66,11 доллара за баррель.
Позднее в пятницу станут известны данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц.
Днем ранее цены на нефть росли на фоне повышения прогноза по цене на "черное золото" марки Brent банком Goldman Sachs. В четверг аналитики банка сообщили в своем отчете, что они ожидают роста цены на нефть Brent до 75 долларов за баррель в течение трех месяцев, в то время как ранее прогноз составлял 62 доллара за баррель.
Нефть дорожает, несмотря на последние данные от Минэнерго США о росте запасов и добычи в стране за прошлую неделю. По данным министерства, запасы за неделю по 26 января увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Показатель оказался значительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста запасов лишь на 126 тысяч баррелей. Добыча нефти выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки.
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