Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на АЗС в Киеве 1 февраля практически не изменились
15:08 01.02.2018 |
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 1 февраля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
29,99
|
30,99
|
32,59
|
28,99
|
13,69
|
WOG
|
31,95
|
32,95
|
33,95
|
30,45
|
13,89
|
AMIC
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,29 (+0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
27,99
|
28,39
|
29,39
|
27,29
|
13,49
|
Укрнафта
|
28,50
|
29,00
|
29,50
|
27,00
|
12,25
|
Shell
|
31,49
|
32,49
|
34,69
|
29,99
|
13,69 (+0,20)
|
ОККО
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
30,49
|
13,89
|
SUN OIL
|
28,40
|
29,40
|
30,40
|
27,40
|
13,10
|
Авиас
|
28,45
|
28,95
|
29,45
|
27,00
|
Glusco
|
29,95
|
30,95
|
31,95
|
28,45
|
13,39
|
Народна
|
28,60
|
29,10
|
29,60
|
27,10
|
13,09
|
UPG
|
29,00
|
30,00
|
32,80
|
27,30
|
13,30
|
Mango
|
28,39
|
30,89
|
31,89
|
28,39
|
12,55
|
SOCAR
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
30,49
|
13,79
|
Маркет
|
28,28
|
28,82
|
?
|
26,62
|
12,24
|
Luxwen
|
30,49 (+0,90)
|
31,49 (+0,50)
|
?
|
28,99 (+0,50)
|
13,39 (+0,20)
|
30,06 (+0,01)
|
30,94 (+0,01)
|
31,91
|
28,76 (+0,01)
|
13,27 (+0,03)
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/tseny-azs-kieve-sutki-prakticheski-izmenilis-1517484395.html
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/tseny-azs-kieve-sutki-prakticheski-izmenilis-1517484395.html
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
ТОП-НОВОСТИ
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
|Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн - Госказначейство
|Минфин ввел дифференцированный подход к применению единого окна на таможне с учетом операций
|Цены на нефть повышаются 1 февраля, Brent торгуется чуть ниже $69,6 за баррель
|Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП до 71% в 2018
|ГФС в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 17% до 27,1 млрд гривен
Это интересно
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ