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Оптовые цены на автогаз 1 февраля выросли на 120 грн
14:35 01.02.2018 |
Средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 1 февраля составили 22 250 грн/т, что на 120 грн/т выше цены, по которой ресурс торговался 31 января. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
1 февраля на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «СВГ Плюс», KLO и GT Group.
По данным «А-95», на ГНС в Закарпатской области газ торговался по 22 300 грн/т, в Запорожской - по 22 150 грн/т, в Ивано-Франковской - по 22 550 грн/т, в Кировоградской - по 21 900 грн/т, в Киевской - по 21 950 грн/т, в Николаевской - по 22 200 грн/т, в Одесской - по 22 600 грн/т, в Полтавской - по 22 230 грн/т, в Тернопольской - по 22 400 грн/т, в Харьковской - по 22 130 грн/т, в Хмельницкой - по 22 200 грн/т, в Черкасской - 22 300 грн/т и в Херсонской области - по 22 400 грн/т.
Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах ПАО «Укргаздобыча» выросла сразу на 5% или в среднем на 950 грн/т. С учетом налива стоимость СУГ госкомпании достигла почти 21 000 грн/т.
Участники рынка объясняют рост цен на торгах УГД возросшим спросом на ресурс внутренних производителей ввиду сокращения импорта, стоимость которого из-за девальвации гривны выросла.
«Сейчас закономерно импортные поставки немного уменьшились, остатки на ГНС также немного просели и потому появился дополнительный спрос на внутренние аукционы. Тем более все равно для центральных и южных регионов эти цены привлекательнее импортных поставок «Роснефти», которых в Украину заходит до 40 тыс. т в месяц», - объясняет трейдер GT Group Сергей Ермаков.
По оперативным данным «Консалтинговой группы А-95», за первые 2 декады января в Украину было импортировано около 57 тыс. т сжиженного газа. Для сравнения, за аналогичный период декабря 2017 г. - 62 тыс. т.
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