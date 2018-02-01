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СУГ в розничных сетях продолжает дорожать 1 февраля
12:50 01.02.2018 |
С 31 января на 1 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети Luxwen СУГ подорожал на 20 коп./л - до 13,39 грн/л. На 15 коп./л выросли цены на станциях SUN OIL - до 13,35 грн/л.
На заправках AMIC, Shell, Marshal, «Овис», ОККО, «Татнефть-Украина» и «Кворум» автогаз пождорожал на 1-12 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 1 февраля составила 13,25 грн/л (+1 коп./л).
Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах ПАО «Укргаздобыча» выросла сразу на 5% или в среднем на 950 грн/т. С учетом налива, стоимость СУГ госкомпании достигла почти 21 000 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 1 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,25
|
0,02
|
Shell
|
13,41
|
0,02
|
SOCAR
|
13,89
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,35
|
0,15
|
UPG
|
13,30
|
0,00
|
WOG
|
13,77
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,56
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,27
|
0,00
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Marshal
|
13,20
|
0,10
|
Glusco
|
13,39
|
0,00
|
Надежда
|
13,39
|
0,00
|
Овис
|
13,08
|
0,06
|
ОККО
|
13,78
|
0,01
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,23
|
0,12
|
Укрнафта
|
12,60
|
0,00
|
ZOG
|
13,59
|
0,00
|
Кворум
|
13,30
|
0,10
|
Luxwen
|
13,39
|
0,20
|
Средняя цена
|
13,25
|
0,01
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