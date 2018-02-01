СУГ в розничных сетях продолжает дорожать 1 февраля

С 31 января на 1 февраля стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети Luxwen СУГ подорожал на 20 коп./л - до 13,39 грн/л. На 15 коп./л выросли цены на станциях SUN OIL - до 13,35 грн/л.

На заправках AMIC, Shell, Marshal, «Овис», ОККО, «Татнефть-Украина» и «Кворум» автогаз пождорожал на 1-12 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 1 февраля составила 13,25 грн/л (+1 коп./л).

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах ПАО «Укргаздобыча» выросла сразу на 5% или в среднем на 950 грн/т. С учетом налива, стоимость СУГ госкомпании достигла почти 21 000 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 1 февраля 2018 г., грн/л: