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Нефть дорожает 1 февраля на оптимизме по поводу выполнения сделки ОПЕК+
08:18 01.02.2018 |
Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне оптимизма трейдеров касательно выполнения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.15 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 69,02 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15%, до 64,83 доллара за баррель.
В среду нефть дешевела на данных Минэнерго США. Ведомство сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 0,03%, до 411,5 миллиона баррелей.
В четверг мировые цены на нефть растут из-за оптимизма инвесторов относительно сделки по сокращению добычи. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ оценивается в 138% в январе против 137% в декабре, свидетельствуют данные агентства Рейтер. В январе глава Минэнерго России Александр Новак также отмечал, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ уже более пяти месяцев подряд превышает 100%.
По информации агентства, в 2018 году цены на нефть вряд ли превысят отметку в 70 долларов за баррель, а главными факторами влияния на рынок станут сокращение добычи "черного золота" в рамках сделки ОПЕК+ и рост производства в США.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.
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