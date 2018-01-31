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Автогаз в рознице 31 января прибавил 1-40 коп
13:02 31.01.2018 |
С 30 на 31 января стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сетях Glusco и ZOG СУГ подорожал на 40 коп./л - до 13,39 грн/л и 13,59 грн/л, соответственно. На 8 коп./л выросли цены на станциях AMIC - до 13,23 грн/л.
На заправках SUN OIL, «БРСМ-Нафта», Marshal и Mango автогаз пождорожал на 1-5 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 31 января составила 13,23 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 30 января составили 22 090 грн/т, что на 420 грн/т выше цены, по которой ресурс торговался 29 января.
Стоимость автогаза на АГЗС на 31 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,23
|
0,08
|
Shell
|
13,39
|
0,00
|
SOCAR
|
13,89
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,20
|
0,03
|
UPG
|
13,30
|
0,00
|
WOG
|
13,77
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,62
|
0,00
|
Авиас
|
12,56
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,27
|
0,01
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Marshal
|
13,10
|
0,05
|
Glusco
|
13,39
|
0,40
|
Надежда
|
13,39
|
0,00
|
Route 20
|
13,85
|
0,00
|
ОККО
|
13,77
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,11
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,60
|
0,00
|
ZOG
|
13,59
|
0,40
|
Mango
|
12,63
|
0,01
|
Род-Ник
|
13,40
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,23
|
0,02
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