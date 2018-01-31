Автогаз в рознице 31 января прибавил 1-40 коп

С 30 на 31 января стоимость сжиженного газа в некоторых сетях АЗС выросла на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сетях Glusco и ZOG СУГ подорожал на 40 коп./л - до 13,39 грн/л и 13,59 грн/л, соответственно. На 8 коп./л выросли цены на станциях AMIC - до 13,23 грн/л.

На заправках SUN OIL, «БРСМ-Нафта», Marshal и Mango автогаз пождорожал на 1-5 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 31 января составила 13,23 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, средние оптовые цены сжиженного газа на ГНС 30 января составили 22 090 грн/т, что на 420 грн/т выше цены, по которой ресурс торговался 29 января.

Стоимость автогаза на АГЗС на 31 января 2018 г., грн/л: