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Некоторые сети АЗС 31 января повысили цену топлива на 0,1-1 грн
12:58 31.01.2018 |
С 30 по 31 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 0,1-1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В среду цены на все виды топлива в сети SOCAR выросли на 0,14 грн/л: бензин А-92 подорожал до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/л, дизельное топливо - до 30,49 грн/л.
На заправках сети Route 20 бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: А-92 вырос до 31,39 грн/л, А-95 - до 32,39 грн/л, А-95+ - до 32,89 грн/т, ДТ - до 29,99 грн/л.
Сети Shell, Marshal и «Катрал» повысили цены на разные виды топлива на 10-31 коп./л.
31 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 коп./л - до 29,63 грн/л и 30,38 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л - до 31,54 грн/л. А ДТ прибавило 1 коп./л и стало стоить 28,21 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 31 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,80 грн/л, А-95 - на 5,80 грн/л, А95+ - на 5,87 грн/л, а ДТ прибавило 6,31 грн/л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 5,5-6 грн/л, в нижнем ценовом сегменте - на 4-5 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 31/30 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Shell
|
30,94
|
0,23
|
31,94
|
0,23
|
34,35
|
0,31
|
29,42
|
0,19
|
SOCAR
|
31,99
|
0,14
|
32,99
|
0,14
|
33,99
|
0,14
|
30,49
|
0,14
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
32,80
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
WOG
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
Автотранс
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
Параллель
|
30,66
|
0,00
|
31,66
|
0,00
|
32,26
|
0,00
|
29,16
|
0,00
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,82
|
0,00
|
28,22
|
0,00
|
29,22
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
KLO
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
32,59
|
0,10
|
28,99
|
0,10
|
Marshal
|
28,30
|
0,30
|
28,80
|
0,30
|
x
|
x
|
26,80
|
0,30
|
Glusco
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
Надежда
|
28,54
|
0,00
|
29,08
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Route 20
|
31,39
|
1,00
|
32,39
|
1,00
|
32,89
|
1,00
|
29,99
|
1,00
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Маркет
|
28,28
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
x
|
x
|
26,62
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,80
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Mango
|
28,39
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
31,89
|
0,00
|
28,14
|
0,00
|
Катрал
|
28,59
|
0,10
|
29,57
|
0,10
|
29,59
|
0,10
|
27,07
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
29,63
|
0,01
|
30,38
|
0,01
|
31,55
|
0,02
|
28,21
|
0,01
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