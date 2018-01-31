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Нефть дешевеет 31 января на данных о росте запасов в США больше ожидаемого
08:09 31.01.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о более значительном росте запасов в США за минувшую неделю по сравнению с прогнозами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.41 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,8%, до 67,97 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91%, до 63,91 доллара за баррель.
Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагает увеличение показателя лишь на 0,126 миллиона баррелей. Таким образом, аналитики ожидают первый рост индикатора с конца ноября прошлого года.
При этом запасы бензина выросли на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 4,1 миллиона баррелей, сообщил API. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.
"Увеличивающиеся опасения по поводу роста запасов в США продолжают оказывать давление на сырьевые (цены - ред.). За последние несколько лет США значительно усилили свою роль в мировой нефтяной индустрии", - цитирует агентство Рейтер слова главы Sun Global Investments Михира Кападии (Mihir Kapadia).
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